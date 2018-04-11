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Паредес: «Тренировать „Зенит“ или сборную Италии — личный выбор Манчини»
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Паредес: «Тренировать „Зенит“ или сборную Италии — личный выбор Манчини» 

SPORT24.ru 1 час назад
Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес рассказал о своем отношении к главному тренеру петербургской команды Роберто Манчини. Аргентинский хавбек также прокомментировал информацию о возможном назначении 53-летнего специалиста на пост главного тренера сборной Италии.
«Манчини — серьезный тренер, который действительно любит работать. Я нахожусь сейчас здесь только благодаря ему, ведь именно Манчини убедил меня перейти в «Зенит».
Не знаю, собирается ли он покинуть клуб ради работы в сборной Италии. Думаю, это будет для него очень личный выбор», — приводит слова Паредеса La Gazzetta dello Sport.
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