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Ананидзе начал работать с мячом в Риме
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Ананидзе начал работать с мячом в Риме 

Спорт-Экспресс 52 минуты назад
"Спартак" в своем официальном Твиттере сообщил, что полузащитник команды Джано Ананидзе начал работу с мячом в Риме, где восстанавливается после операции. В ближайшее время хавбек сборной Грузии продолжит восстановление на базе «Спартака» в Тарасовке.
Напомним, что Ананидзе получи травму крестообразных связок колена 24 марта, а 28 марта был прооперирован в Риме.
👋 Хорошие новости, друзья! В Риме Джано уже начал работать с мячом. ⚽️ А в ближайшее время наш полузащитник продолжит восстановление в родной Тарасовке. 🔴⚪️✊#Спартак #Джано #Spartak pic.twitter.com/Op7FQVCQDs
— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 11 апреля 2018 г.
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