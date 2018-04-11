Ананидзе начал работать с мячом в Риме

"Спартак" в своем официальном Твиттере сообщил, что полузащитник команды Джано Ананидзе начал работу с мячом в Риме, где восстанавливается после операции. В ближайшее время хавбек сборной Грузии продолжит восстановление на базе «Спартака» в Тарасовке.

Напомним, что Ананидзе получи травму крестообразных связок колена 24 марта, а 28 марта был прооперирован в Риме.

👋 Хорошие новости, друзья! В Риме Джано уже начал работать с мячом. ⚽️ А в ближайшее время наш полузащитник продолжит восстановление в родной Тарасовке. 🔴⚪️✊#Спартак #Джано #Spartak pic.twitter.com/Op7FQVCQDs

— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 11 апреля 2018 г.