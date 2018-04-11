Зампред комитета Мособлдумы по делам молодежи вошел в жюри премии «Наше Подмосковье»

Заместитель председателя комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта Александр Легков вошел в состав совета по присуждению ежегодных премий губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

«Быть в составе жюри такого масштабного конкурса очень почётно и интересно, им охвачено все Подмосковье, и у него благая миссия. Жители с удовольствием участвуют в этом проекте, потому что за свои добрые и полезные дела получают общественное признание, а также финансовое поощрение», — сказал Легков.

По мнению депутата, каждый активный житель Подмосковья, занимающийся каким-либо добрым делом во благо общества, должен не стесняться и подать заявку на конкурс.

«Год от года количество соискателей премии растет, это говорит о том, что люди становятся более активными, кто-то перестает стесняться заявить о своем маленьком, но полезном и нужном проекте», — отметил парламентарий.

В прошлом году Легков впервые вошел в состав жюри премии «Наше Подмосковье».

Прием заявок на премию 2018 года уже открыт, он продлится до конца мая.

Конкурс на соискание ежегодных премий «Наше Подмосковье» проходит в Московской области с 2013 года, за пять лет его участниками стали более 150 тысяч жителей Подмосковья, реализующим общественно-значимые проекты. Цель премии — поддержка и поощрение социальной активности и проявления гражданской позиции жителей региона.