«Факел» проиграл «Кубани», на счету воронежцев 1 гол в последних 12 матчах

«Факел» уступил «Кубани» в матче 32-го тура первенства России в ФНЛ — 0:2. Воронежцы занимают последнее место в турнирной таблице. Их безвыигрышная серия составляет уже 12 матчей, а безголевая — 692 минуты. За последние 12 игр «Факел» забил только 1 гол.

Первенство России

32-й тур "Факел" (Воронеж) — «Кубань» (Краснодар) — 0:2 (0:1)

Голы: Гогниев, 42 (0:1). Маляров, 65 (0:2).

"Факел": Трунин, Мустафин, Осипенко, Хайманов, Шарифи (Арустамян, 46), Молодцов, Амбарцумян, Афанасьев (Садов, 63), Мануковский (Рекиш, 82), Сердюк (Алхазов, 46), Лебеденко.

"Кубань": Дюпин, Байрыев, Бугаев, Марков (Пономарев, 80), Клещенко, Лобкарев, Завезен, Маляров (Каусаров, 86), Гай, Алейник, Гогниев (Нурисов, 70).

Предупреждения: Маляров, 15. Хайманов, 18. Байрыев, 21.

Судья: КАЗАРЦЕВ (Санкт-Петербург).

Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».