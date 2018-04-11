Ещё
«Факел» проиграл «Кубани», на счету воронежцев 1 гол в последних 12 матчах
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Факел» проиграл «Кубани», на счету воронежцев 1 гол в последних 12 матчах 

Спорт-Экспресс 33 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Факел» уступил «Кубани» в матче 32-го тура первенства России в ФНЛ — 0:2. Воронежцы занимают последнее место в турнирной таблице. Их безвыигрышная серия составляет уже 12 матчей, а безголевая — 692 минуты. За последние 12 игр «Факел» забил только 1 гол.
Первенство России
32-й тур  "Факел" (Воронеж) — «Кубань» (Краснодар) — 0:2 (0:1)
Голы: Гогниев, 42 (0:1). Маляров, 65 (0:2).
"Факел": Трунин, Мустафин, Осипенко, Хайманов, Шарифи (Арустамян, 46), Молодцов, Амбарцумян, Афанасьев (Садов, 63), Мануковский (Рекиш, 82), Сердюк (Алхазов, 46), Лебеденко.
"Кубань": Дюпин, Байрыев, Бугаев, Марков (Пономарев, 80), Клещенко, Лобкарев, Завезен, Маляров (Каусаров, 86), Гай, Алейник, Гогниев (Нурисов, 70).
Предупреждения: Маляров, 15. Хайманов, 18. Байрыев, 21.
Судья: КАЗАРЦЕВ (Санкт-Петербург).
Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».
Спорт-Экспресс: последние новости
Прогноз на матч Бавария - Севилья: испанцы будут биться до последнего Джеррард: "Ливерпулю" сильно повезло с отменённым голом Сане" Стротман: "Рома" поверила в свой успех после первого гола Джеко"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании189
В МОК разгорелся новый скандал13
Матч «Рубин» — «Уфа» перенесен1
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию13
РФС предупредил болельщиков «Арсенала»
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение