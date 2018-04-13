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Агент: вратарь Салак ведет переговоры с ХК «Сибирь» о новом контракте, ясности пока нет
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Агент: вратарь Салак ведет переговоры с ХК «Сибирь» о новом контракте, ясности пока нет 

ТАСС 50 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Чешский вратарь Александр Салак ведет переговоры с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» о продлении контракта. Об этом ТАСС сообщил агент 31-летнего хоккеиста Игорь Парашкин.
Салак выступает за «Сибирь» с 2014 года, в составе которой он провел 148 матчей. В октябре 2016 года в конце второго периода в матче со "Спартаком" (1:2 Б) голкипер получил травму нижней части тела и пропустил остаток сезона. В нынешнем сезоне он провел за команду 37 матчей (14 побед, 17 поражений), в среднем отражая 91,7% бросков по своим воротам и пропуская 2,53 шайбы за игру.
"Салак ведет переговоры с «Сибирью» по новому контракту, однако на данный момент никакой ясности нет. Опять же хотелось бы подчеркнуть, что он может как сменить команду, так и остаться в Новосибирске. Что касается сроков, то в этой ситуации нет определенного дедлайна, определится его будущее завтра или через неделю. Самое главное — адекватность проведения диалога между хоккеистом и клубом", — сказал Парашкин.
"Также нужно понимать, что не всегда все измеряется суммой контракта, которая может повлиять на то, в каком клубе игрок хочет играть, а в каком — нет. На данный момент у Александра, помимо «Сибири», есть предложения от других клубов, но в то же время есть ряд факторов, которые пока не сошлись в одной точке, необходимой для принятия положительного решения по предложениям", — добавил Парашкин.
В текущем сезоне «Сибирь» заняла девятое место в Восточной конференции и не вышла в плей-офф.
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