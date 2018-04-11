Шведский «Ферьестад» ведёт переговоры о переходе Салака

Шведские СМИ со ссылкой на издание Nwt.se сообщают, что голкипер новосибирской «Сибири» Александр Салак и клуб «Ферьестад» вступили в фазу активных переговоров.

Причиной тому мог стать возможный переход в один из клубов НХЛ нынешнего основного голкипера шведского клуба Йоакима Нюгарда. В связи с этим «Ферьестад» крайне заинтересован в возвращении Салака, который выступал за них в сезоне-2012/13, после чего перешёл в питерский СКА. Спортивный директор клуба Питер Якобсон подтвердил, что уже связался с агентом Салака и обозначил заинтересованность клуба в приобретении голкипера.

Чешский вратарь играл за «Сибирь» с сезона-2014/15 и выиграл бронзовые медали первенства КХЛ. В прошедшем регулярном чемпионате он сыграл 37 матчей, пропуская в среднем 2,53 шайбы за игру при проценте отражённых бросков 91,7.