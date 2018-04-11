Блаттер: «Использование видеоповторов на ЧМ-2018 — не самая лучшая идея»

Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер выразил свое мнение по поводу внедрения системы видеопомощи арбитрам (ВАР) на чемпионате мира-2018. По его словам, зрители и футболисты не будут чувствовать себя комфортно.

"ВАР слишком быстро внедряется в футбол. Большинство арбитров никогда не сталкивались с подобными инновациями. Использование новой системы на ЧМ-2018 — не самая удачная идея. Игроки и болельщики не будут чувствовать себя комфортно", — приводит слова Блаттера Sky Sports.

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