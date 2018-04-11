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Мустафи: в матче с ЦСКА постараемся не допустить ошибок «Барселоны»
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Мустафи: в матче с ЦСКА постараемся не допустить ошибок «Барселоны» 

Чемпионат.com 15 минут назад
Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с ЦСКА (12 апреля). Первая встреча прошла в Лондоне и завершилась победой «канониров» со счётом 4:1.
«Мы будем сосредоточены, в отличие от «Барселоны». Я смотрел вчерашнюю игру, и то, что сделала «Рома», было превосходно. Это невероятный урок для нас. Мы постараемся не совершить ошибок, допущенных каталонцами.
Делаю всё, чтобы попасть в сборную Германии, в рамках Лиги Европы. Нужно доказывать своё место в национальной команде, так как там сейчас большая конкуренция", — передаёт слова Мустафи корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.
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