Мустафи: в матче с ЦСКА постараемся не допустить ошибок «Барселоны»

Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с ЦСКА (12 апреля). Первая встреча прошла в Лондоне и завершилась победой «канониров» со счётом 4:1.

«Мы будем сосредоточены, в отличие от «Барселоны». Я смотрел вчерашнюю игру, и то, что сделала «Рома», было превосходно. Это невероятный урок для нас. Мы постараемся не совершить ошибок, допущенных каталонцами.