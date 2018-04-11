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Венгер: не думаю, что политические вопросы как-то повлияют на завтрашнюю игру
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Венгер: не думаю, что политические вопросы как-то повлияют на завтрашнюю игру 

Чемпионат.com 16 минут назад
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в преддверии ответного матча с ЦСКА в 1/4 финала Лиги Европы ответил на вопрос, не опасается ли лондонская команда поездки в Россию на фоне ухудшившихся отношений между Великобританией и РФ.
«У нас нет проблем с приездом в Россию. Для нас было бы лучше оставаться в стороне от политических вопросов. Не думаю, что это повлияет как-либо на игру.
Вне сомнений, российские болельщики не чувствовали напряжения в Великобритании. Почему мы должны беспокоиться об этом, в свою очередь? Спорт всегда позитивно влияет на отношения между людьми. Думаю, что чемпионат мира объединит людей. Мне кажется, как раз в этот период он будет играть особую роль для восстановления отношений», — передаёт слова Венгера корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.
Ответный матч между ЦСКА и «Арсеналом» состоится в Москве завтра, 12 апреля, начало — в 22:05 мск. В Лондоне «канониры» одержали победу со счётом 4:1.
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