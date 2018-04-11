Допинг-проба французского велогонщика Ди Грегорио дала положительный результат

ТАСС , 11 апреля. Допинг-проба французского велогонщика Реми Ди Грегорио показала положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI).

В допинг-пробе 32-летнего спортсмена, взятой 8 марта во время многодневки «Париж-Ницца», были обнаружены следы дарбэпоэтина. Теперь спортсмен имеет возможность запросить вскрытие допинг-пробы «Б».

Ди Грегорио временно отстранен от всех международных соревнований.

На веломногодневке «Париж-Ницца» ди Грегорио занял 22-е место.