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Допинг-проба французского велогонщика Ди Грегорио дала положительный результат
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Допинг-проба французского велогонщика Ди Грегорио дала положительный результат 

ТАСС 31 минуту назад
ТАСС, 11 апреля. Допинг-проба французского велогонщика Реми Ди Грегорио показала положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI).
В допинг-пробе 32-летнего спортсмена, взятой 8 марта во время многодневки «Париж-Ницца», были обнаружены следы дарбэпоэтина. Теперь спортсмен имеет возможность запросить вскрытие допинг-пробы «Б».
Ди Грегорио временно отстранен от всех международных соревнований.
На веломногодневке «Париж-Ницца» ди Грегорио занял 22-е место.
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