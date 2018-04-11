Танцевальный коллектив из поселения подготовился к выездному турниру

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Танцевальный коллектив «Liberty Dance Club» поселения Вороновское подготовился к выездному турниру, который состоится 14 апреля.

— На протяжении нескольких недель дети активно посещали занятия, где оттачивали свое мастерство. Сейчас известно, что ребята исполнят несколько танцевальных номеров. По традиции, среди них будет классический вальс и полька. На турнир поедут более десяти человек, каждый выступит в нескольких возрастных группах.

Надеемся, что дети смогут показать все, на что способны, — прокомментировали представители коллектива «Liberty Dance Club».

Они добавили, что торжественное награждение победителей и призеров состязаний состоится 15 апреля. Ребята из Вороновского выступят на шахматном турнире «Московский гамбит»