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Танцевальный коллектив из поселения подготовился к выездному турниру
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Танцевальный коллектив из поселения подготовился к выездному турниру 

Администрация поселения Вороновское 29 минут назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: архив
Танцевальный коллектив «Liberty Dance Club» поселения Вороновское подготовился к выездному турниру, который состоится 14 апреля.
— На протяжении нескольких недель дети активно посещали занятия, где оттачивали свое мастерство. Сейчас известно, что ребята исполнят несколько танцевальных номеров. По традиции, среди них будет классический вальс и полька. На турнир поедут более десяти человек, каждый выступит в нескольких возрастных группах.
Надеемся, что дети смогут показать все, на что способны, — прокомментировали представители коллектива «Liberty Dance Club».
Они добавили, что торжественное награждение победителей и призеров состязаний состоится 15 апреля. Ребята из Вороновского выступят на шахматном турнире «Московский гамбит»
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