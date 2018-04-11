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Иностранцы могут получить паспорта болельщиков ЧМ-2018 в пяти странах
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Иностранцы могут получить паспорта болельщиков ЧМ-2018 в пяти странах 

ТАСС 24 минуты назад
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Иностранцы могут получить паспорта болельщиков чемпионата мира по футболу, который пройдет этим летом в РФ, в российских центрах науки и культуры (РЦНК) в Германии, Италии, Испании, Финляндии и Сербии. Об этом сообщила в интервью ТАСС руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова.
"На сегодняшний день паспорта болельщиков можно получить в наших центрах, дислоцированных в пять странах: Германия, Италия, Испания, Финляндия, Сербия, — отметила она. — Список стран пока расширять не планируем. Будем смотреть по ситуации. На данный момент за месяц выданы сотни паспортов".
Как пояснила Митрофанова, «иностранный гражданин может получить это удостоверение либо по почте на домашний адрес, либо в офисах визовых центров или в самом РЦНК».
Глава Россотрудничества указала, что «мероприятий по продвижению и популяризации чемпионата мира в России проводится огромное множество». «Клубы болельщиков открыты более чем в 30 странах, — подчеркнула она. — Действуют отдельные программы по презентации городов-организаторов, курсы русского языка для болельщиков, встречи с мировыми звездами футбола и многое другое».
Паспорт болельщика
Паспорт болельщика — нововведение России как страны-хозяйки чемпионата мира. Он представляет собой персонифицированную карту зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матчи ЧМ-2018. Паспорт болельщика дает право бесплатного проезда между городами-организаторами ЧМ-2018, а также на городском общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах (поезда, соединяющие аэропорты с центром города). Для иностранных граждан паспорт болельщика дает право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира.
Паспорт болельщика применялся при проведении Кубка конфедераций в 2017 году. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.
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