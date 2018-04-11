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Китайца выгнали из Австралии за детское порно в телефоне
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Китайца выгнали из Австралии за детское порно в телефоне 

Lenta.ru 19 минут назад
Фото: Lenta.ru
Студента из Китая депортировали из Австралии после того, как офицеры аэропорта Мельбурна обнаружили, что он хранит на мобильном телефоне детскую порнографию. Об этом пишет Daily Mail.
Австралийская пограничная служба вызвала 22-летнего молодого человека, прилетевшего из Гуанчжоу, в рамках выборочной подробной проверки прибывающих пассажиров. Офицеры нашли у него два мобильных устройства, на которых содержались материалы с изображением сексуальной эксплуатации детей.
Китайца взяли под стражу и затем депортировали, а также отменили его студенческую визу. Сотрудники австралийской пограничной службы сообщили, что стремятся обнаружить всех приезжих, которые могут привозить подобный контент на своих устройствах.
«Любой, кто занят такими вещами, должен ожидать поимки и лишения права быть в Австралии», — заявил представитель службы Крейг Палмер (Craig Palmer). Он добавил, что такие материалы не должны существовать в австралийском обществе.
В марте жителя Уэльса, который продал смартфон с детскими порнографическими фотографиями и видео, приговорили к двум годам общественных работ.
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