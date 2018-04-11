В СЗАО для школьников устроят квест «Книжная Вселенная»

В библиотеке №225 подготовили развлекательную программу, посвящённую Всемирному дню книги. 24 апреля с 14.00 до 15.30 здесь пройдет литературно-познавательный квест для молодёжи «Книжная Вселенная».

— Гостей библиотеки ждёт командное состязание, в процессе которого каждый погрузится в мир писателей и книжных героев. Все участники должны будут пройти несколько локаций. На каждой остановке команды должны будут выполнять задания и зарабатывать баллы за правильные ответы, — рассказала начальник отдела маркетинга и рекламы ЦБС СЗАО Татьяна Иванова

Победит команда, собравшая наибольшее количество баллов. Все участники получат памятные призы и дипломы. Адрес библиотеки №225: улица Мневники, 10, корп. 1. Телефон: 8 (499) 191–63–10. Вход свободный.