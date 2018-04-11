Губернатор: «Рады, что английские фанаты приедут в Калининград, готовимся к этому»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о том, как проходит подготовка к чемпионату мира 2018 года. Калининград примет четыре матча ЧМ-2018, включая противостояние Англии и Бельгии (28 июня).

«Мы готовимся к приезду английских болельщиков, проводим консультации. Мы будем стараться сделать так, чтобы во время чемпионата мира у нас была максимальная дружелюбная атмосфера. Мы будем сопровождать болельщиков по городу, как до игры, так и после. Конечно, мы довольны жеребьевкой и рады, что к нам приедут английские болельщики.

Что касается самого стадиона — мы всем довольны. Конечно, еще есть определенные вопросы, которые нужно решить на прилегающей к арене территории. Что касается недостроенного здания рядом с местом, где будет располагаться фан-зона, у нас есть несколько предложений, в частности оно может быть закрыто баннерами», — передает слова губернатора корреспондент Sport24.ru Максим Алланазаров

Также Антон Алиханов рассказал о том, откуда будут браться деньги на финансирование калининградской «Балтики» в случае выхода в РФПЛ. Команда занимает в ФНЛ 5-е место, в одном очке от переходных матчей.

«Что касается «Балтики», конечно, Калининградской области команду РФПЛ не потянуть. Как это принято везде, мы постараемся привлечь частные средства для обеспечения команды», — рассказал Алиханов.

Отметим, что сегодня, 11 апреля, «Балтика» проведет первый официальный матч на новом стадионе. В 32-м туре ФНЛ калининградцы встретятся с «Крыльями Советов». Начало — в 21:00 мск.