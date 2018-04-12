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Александру Flow Сазонову удалили опухоль
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Александру Flow Сазонову удалили опухоль 

Чемпионат.com 49 минут назад
Фото: CyberSport.ru
Игроку Double Dimension по Dota 2 Александру Flow Сазонову провели успешную операцию по удалению опухоли. Об этом менеджмент сообщил в социальной сети «ВКонтакте».
«Опухоль вырезали. Во время операции была большая кровопотеря, поэтому состояние в данный момент тяжелое, но стабильное. Саша уже приходил в сознание, и ближайшее время он проведёт в реанимации», — говорится в официальном заявлении.
В сентябре 2017 года киберспортсмен покинул основной состав из-за обнаружения злокачественной опухоли. В январе 2018 года киберспортивная организация Double Dimension запустила акцию по сбору средств для помощи игроку и провела благотворительный турнир. По подсчётам врачей, для полного курса лечения и реабилитации потребуется 2 млн рублей. Всего было собрано более 1,5 млн  Александр Flow Сазонов играет за Double Dimension с июня 2017 года. В составе команды он дважды стал серебряным призёром двух турниров ProDota Cup Europe и занял 5-8-е место в международных отборочных EPICENTER XL.
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