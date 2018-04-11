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Операция Flow прошла успешно
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Операция Flow прошла успешно 

CyberSport.ru 10 минут назад
Фото: CyberSport.ru
Представители Double Dimension сообщили, что Александру Flow Сазонову успешно удалили опухоль. На данный момент Сазонов восстанавливается в реанимации.
Vk.com  29 сентября 2017 года Flow ушел в инактив, так как ему диагностировали злокачественную опухоль. 19 января 2018 года Double Dimension начала сбор средств, чтобы оплатить анализы, препараты и курсы реабилитации. Организация также провела благотворительный турнир 1v1 #helpflow. На 22 марта собрали 1,55 млн рублей. По прогнозам врачей, на лечение потребуется около 2 млн рублей. Информация о том, как помочь Flow, доступна в группе во «ВКонтакте». 24 марта 2018 года игрок выступил в составе Double Dimension на дополнительных отборочных к EPICENTER XL. Коллектив уступил FlyToMoon в четвертьфинале.
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