Венгер: отношения между РФ и Британией не скажутся на матче ЦСКА — «Арсенал» в Лиге Европы

МОСКВА, 11 апреля. / ТАСС /. Непростые политические отношения между Россией и Великобританией не скажутся на матче Лиги Европы между московским ЦСКА и лондонским «Арсеналом». Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер английского клуба Арсен Венгер

ЦСКА в четверг примет на своем поле «Арсенал» в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы.

"Не думаю, что политические отношения между Россией и Британией как-то могут сказаться на игре. Ни на игру, ни на нашу безопасность в Москве это все никак не влияет, — сказал Венгер. — И проблем с болельщиками не должно возникнуть. В Лондоне на первой игре было много русских, почему что-то должно произойти здесь?".

Французский специалист добавил, что спорт всегда был позитивным моментом в жизни и в отношении между странами. «Я не могу сказать ничего плохого о предстоящем чемпионате мира — всегда важно выстраивать отношения. Возможно, теперь спорт будет играть еще более важную роль», — отметил Венгер.

В первой игре «Арсенал» обыграл ЦСКА в Лондоне со счетом 4:1. По словам Венгера, в четверг его команда будет играть на победу. «Лига Европы — важный для нас турнир. В чемпионате Англии у нас осталось очень мало шансов побороться за что-то серьезное, поэтому Лига Европы — это приоритет».

4 марта Сергей Скрипаль , осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно— паралитического вещества. Лондон выступил с утверждениями о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании, не предъявив никаких доказательств, обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. В результате разгоревшегося дипломатического скандала ряд западных стран «в знак солидарности» с Великобританией решил выслать российских дипломатов, на что Москва ответила зеркальными мерами на основе принципа взаимности.