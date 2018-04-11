«Бавария» и «Севилья» определились со стартовыми составами 

Стали известны стартовые составы «Баварии» и «Севильи» на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, который пройдёт сегодня, 11 апреля, в Мюнхене. В Испании немецкая команда выиграла со счётом 2:1.
«Бавария»: Ульрайх, Киммих, Хуммельс, Боатенг, Рафинья, Хави Мартинес, Хамес, Роббен, Рибери, Мюллер, Левандовски.
«Севилья»: Сория, Хесус Навас, Лангле, Меркадо, Эскудеро, Н'Зонзи, Банега, Васкес, Сарабия, Корреа, Бен-Йеддер.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало встречи — в 21:45 по московскому времени.