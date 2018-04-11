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Сергею Собянину идет «молодая смена»?
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Сергею Собянину идет «молодая смена»? 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Илья Яшин хочет стать мэром Москва. Глава Красносельского района столицы заявил о намерении бороться за пост градоначальника на сентябрьских выборах. Он уже третий представитель либерального фланга, который объявил о своем участии после Дмитрия Гудкова и Сергея Митрохина. Кто из них сможет собрать подписи для регистрации?
Первый очевидный факт: Илья Яшин не сможет даже зарегистрироваться, поскольку не пройдет муниципальный фильтр. Дмитрий Гудков возмутился в Facebook, что это Навальный уговорил Яшина выступить ему в пику. Но и для него выдвижение Яшина, по сути, мало что меняет: он тоже не может сам собрать нужные подписи муниципальных депутатов. Потребуется, чтобы мундепы от «Единой России» проставили подписи за кого-то из оппозиционных кандидатов.
Григорий Добромелов директор Института прикладных политических исследований «Наличие муниципального фильтра, по сути, не позволяет выдвинуться никому, не согласованному с мэрией. В этом плане, конечно, более респектабельный Гудков для мэрии более привлекательная фигура, чем, по сути, такой левоэкстремистский вариант Яшина. Но он не будет допущен до выборов, за исключением варианта, когда захотят превратить выборы в фрик-шоу. Других причин, почему Яшина может мэрия допустить в избирательную гонку, нет».
Впрочем, если кандидатам от оппозиции будет решено «помочь», то помогут кому-то одному. И вряд ли Яшину и Гудкову — а, скорее, представителю «Яблока», то которого, вероятно, снова выдвинут Сергея Митрохина. Хотя насчет его фигуры в партии идут споры: есть мнение, что все равно политик не сможет набрать высокий процент и нужны новые лица. Если бы удалось согласовать единого демократического кандидата, то шансы на успех, безусловно, были бы выше.
Планируются праймериз между Гудковым и Яшиным, но они, скорее всего, ни к чему не приведут и закончатся только новыми спорами и руганью. Впрочем, сейчас Гудков ушел в новую партию к Ксении Собчак, и, вероятно, теперь его главная цель — участие в выборах в Думу 2021 года. А какие цели преследует Яшин?
Максим Кац директор фонда «Городские проекты» «Яшин хочет зарекомендовать себя как один из лидеров оппозиции, его союзник — Навальный. У него его главный электоральный успех — это выборы мэра Москвы в 2013 году. Ему очень важно, чтобы на этих выборах никто не приблизился к тому результату. И, это мое мнение, я думаю, что ему нужен повод для бойкота. Я думаю, что это будет объявлено после того, как Яшин не будет допущен. Не думаю, что это на что-то повлияет, однако у него, я думаю, такой интерес есть».
После выдвижения Яшина Дмитрий Гудков в своем Facebook написал по поводу объединения демократов, что «глобально ничего не меняется, потому что первая мысль всегда о том, как потопить конкурента». Яшин отреагировал, что «надо договариваться, а не писать обиженные посты». Но, похоже, что договариваться пока не получается.
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