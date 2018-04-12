Анастасия Костенко впервые после рассекречивания беременности вышла в свет, а пользователи Сети раскритиковали ее образ 

Уже этим летом Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко станут родителями. Об интересном положении супруги рассказали в конце марта, опубликовав в соцсетях фото с округлившимся животом Костенко. А на днях беременная Анастасия впервые вышла в свет после обнародования новости о грядущем материнстве. Вместе с супругом она появилась на презентации нового телефона. Его представляли игороки ФК «Локомотив», в числе которых был и Тарасов. Для выхода в свет Костенко выбрала черную кожаную куртку, платье с цветочным принтом, кеды и черные колготки.
Пользователи Сети набросились с критикой на беременную Анастасию. Девушку обвиняют в отсутсивии вкуса, в неумении комбинировать вещи, а также многие отмечают, что одевается Костенко так, словно выходит не на столичное мероприятие, а на «сельскую дискотеку». Это уже далеко не первый случай нападок на гардероб супруги Дмитрия. Ранее Костенко обвиняли в том, что она носит чересчур дешевые вещи, меховые, а также повторяет наряды, в которых уже выходила в свет. Пользователи Сети просят Тарасова не скупится на наряды жене.
Сама же супружеская пара пока никак не отреагировала на очередной шквал критики в свой адрес.
А как тебе такой образ Анастасии?
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Фото:Instagram