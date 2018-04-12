Будущие родители Тарасов и Костенко вышли вместе в свет

На днях в Москве прошла презентация нового телефона, который представляют некоторые из игроков московского ФК «Локомотив», в том числе Дмитрий Тарасов . Спортсмен взял с собой на мероприятие беременную жену Анастасию Костенко

Для появления на публике будущая мама по своему обыкновению выбрала образ который уже примеряла ранее: она надела женственное мини-платье и кожаную куртку, которые дополнила белыми кедами. Нужно ли говорить, что недоброжелатели пары разнесли их наряды в пух и прах, назвав эти look-и «старомодными» и «деревенскими».

Впрочем, были и те, кто встал на защиту Анастасии и Дмитрия. По мнению последних, Костенко — именно та, рядом с кем Тарасов возмужал и стал выглядеть серьезнее. А вы как считаете?

Фото: Instagram