Власти создадут в Калининграде настроение, чтобы английские фанаты на ЧМ вели себя хорошо

КАЛИНИНГРАД, 11 апреля. / ТАСС /. Власти Калининграда и области создадут в городе особое настроение, чтобы английские болельщики во время матча чемпионата мира по футболу 2018 года против бельгийцев вели себя хорошо. Об этом журналистам сообщил губернатор региона Антон Алиханов.

Матч группового этапа чемпионата мира между сборными Англии и Бельгии пройдет в Калининграде 28 июня.

"Что касается правоохранительных органов , то мы будем создавать психологическое настроение с точки зрения того, что нужно вести себя хорошо. Сопроводим их визуально от самой границы до территории стадиона, потом уже они будут оставаться на другие дни. С точки зрения безопасности у нас все обеспечено, усиление достаточно серьезное. Мы рады этой жеребьевке и тому, что у нас сыграет сборная Англии", — сказал Алиханов.

"Мы готовимся, у нас постоянно идут совещания нашего оперативного штаба совместно с нашими коллегами из правоохранительных органов. Вопросы продажи алкоголя регулируются в части территории фестиваля болельщиков и территории вокруг стадиона правилами ФИФА, мы над ними не сильно властвуем", — добавил Алиханов.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.