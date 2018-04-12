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Власти: у английских болельщиков в Калининграде не будет времени на неблагоприятный досуг
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Власти: у английских болельщиков в Калининграде не будет времени на неблагоприятный досуг 

ТАСС 1 час назад
КАЛИНИНГРАД, 12 апреля. /ТАСС/. Английские болельщики не будут иметь времени на неблагоприятное времяпрепровождение в Калининграде перед матчем чемпионата мира по футболу 2018 года против сборной Бельгии. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.
Матч группового этапа чемпионата мира между сборными Англии и Бельгии пройдет в Калининграде 28 июня.
"Английские болельщики у меня не вызывают никакого беспокойства, это очень прогнозируемая аудитория. Они будут заинтересованы в нескольких вещах — в достаточно специфической гастрономии, а после матча они, скорее всего, сразу уедут. Так они делали во время Евро-2016 в Польше и на Украине. Наши правоохранительные органы готовы практически к любым вариантам поведения", — отметил Ермак.
"Думаю, все будет нормально и они воспользуются нашим гостеприимством. Для них мы приготовим много интересного — например, на территории острова Канта под открытым небом будут демонстрироваться короткометражные фильмы нашего знаменитого фестиваля. Также запланированы и другие активности, поэтому, я думаю, что времени на дурное времяпрепровождение у английских болельщиков не будет", — добавил Ермак.
Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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