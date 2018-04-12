Власти: у английских болельщиков в Калининграде не будет времени на неблагоприятный досуг

КАЛИНИНГРАД, 12 апреля. / ТАСС /. Английские болельщики не будут иметь времени на неблагоприятное времяпрепровождение в Калининграде перед матчем чемпионата мира по футболу 2018 года против сборной Бельгии. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак

Матч группового этапа чемпионата мира между сборными Англии и Бельгии пройдет в Калининграде 28 июня.

"Английские болельщики у меня не вызывают никакого беспокойства, это очень прогнозируемая аудитория. Они будут заинтересованы в нескольких вещах — в достаточно специфической гастрономии, а после матча они, скорее всего, сразу уедут. Так они делали во время Евро-2016 в Польше и на Украине. Наши правоохранительные органы готовы практически к любым вариантам поведения", — отметил Ермак.

"Думаю, все будет нормально и они воспользуются нашим гостеприимством. Для них мы приготовим много интересного — например, на территории острова Канта под открытым небом будут демонстрироваться короткометражные фильмы нашего знаменитого фестиваля. Также запланированы и другие активности, поэтому, я думаю, что времени на дурное времяпрепровождение у английских болельщиков не будет", — добавил Ермак.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.