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Венгер: в России будет отличный чемпионат мира, все пройдет без эксцессов
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Венгер: в России будет отличный чемпионат мира, все пройдет без эксцессов 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Главный тренер лондонского футбольного клуба «Арсенал» Арсен Венгер уверен, что чемпионат мира по футболу 2018 года в России пройдет без эксцессов, а принимающая сторона проведет турнир на отличном уровне.
"Спорт должен играть особую роль в налаживании политических отношений. Я уверен, что в России будет отличный чемпионат мира, все пройдет без эксцессов, — сказал Венгег, которого цитирует РИА Новости. — Без всяких сомнений, мы находимся в безопасности. Российские болельщики в Великобритании не чувствовали никакого напряжения, почему мы должны переживать в России?"
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