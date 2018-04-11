Футболист сборной Германии Мустафи: приложу все усилия, чтобы отправиться на ЧМ-2018

Защитник лондонского «Арсенала» Шкодран Мустафи заявил, что приложит все усилия для получения вызова в сборную Германии на чемпионат мира по футболу, который пройдёт в России.

"В Германии очень много высококвалифицированных футболистов, поэтому, чтобы получить вызов в национальную сборную нужно приложить немало усилий. Я сделаю все возможное, чтобы попасть на чемпионат мира в России. Конечно, последнее слово за тренером, но я буду доказывать свой профессионализм на поле", — заявил Мустафи журналистам.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах.