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Алиханов: Калининградская область не потянет бюджет «Балтики» в РФПЛ
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Алиханов: Калининградская область не потянет бюджет «Балтики» в РФПЛ 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
КАЛИНИНГРАД, 11 апреля. /ТАСС/. Калининградская область не потянет бюджет футбольного клуба «Балтика» в случае его выхода в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ), клубу потребуются частные спонсоры. Об этом журналистам сообщил глава региона Антон Алиханов.
В среду на стадионе «Калининград», построенном к чемпионату мира 2018 года, пройдет первый тестовый матч. Калининградская «Балтика» в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) примет самарские «Крылья Советов». Обе команды претендуют на выход в РФПЛ — «Крылья Советов» занимают третью строчку, «Балтика» — пятую.
"Я только что был в раздевалке, разговаривал с командой, с тренерским составом, пожелал им войти в историю как команда, которая в прошлом сезоне боролась за выживание в ФНЛ, а уже на следующий год планирует выходить в РФПЛ. Что касается финансирования, то команду РФПЛ бюджетом области не потянуть, необходимо привлекать частных спонсоров. Грех с таким стадионом не играть в премьер-лиге", — сказал Алиханов.
Последний раз «Балтика» выступала в элитном дивизионе российского футбола в 1998 году.
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