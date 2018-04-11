Губернатор: Калининградская область не потянет бюджет «Балтики» в РФПЛ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил о том, что регион не потянет бюджет футбольного клуба «Балтика» в случае его выхода в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ). Слова политика приводит ТАСС

"Я только что был в раздевалке, разговаривал с командой, с тренерским составом, пожелал им войти в историю как команда, которая в прошлом сезоне боролась за выживание в ФНЛ, а уже на следующий год планирует выходить в РФПЛ.

Что касается финансирования, то команду РФПЛ бюджетом области не потянуть, необходимо привлекать частных спонсоров", — сказал Алиханов, добавив, что не играть в премьер-лиге с новым стадионом — грех.

11 апреля на построенном к ЧМ-2018 стадионе «Калининград» прошел первый тестовый матч. Местная «Балтика» в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) принимала самарские «Крылья Советов».