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Губернатор: Калининградская область не потянет бюджет «Балтики» в РФПЛ
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Губернатор: Калининградская область не потянет бюджет «Балтики» в РФПЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил о том, что регион не потянет бюджет футбольного клуба «Балтика» в случае его выхода в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ). Слова политика приводит ТАСС.
"Я только что был в раздевалке, разговаривал с командой, с тренерским составом, пожелал им войти в историю как команда, которая в прошлом сезоне боролась за выживание в ФНЛ, а уже на следующий год планирует выходить в РФПЛ.
Что касается финансирования, то команду РФПЛ бюджетом области не потянуть, необходимо привлекать частных спонсоров", — сказал Алиханов, добавив, что не играть в премьер-лиге с новым стадионом — грех.
11 апреля на построенном к ЧМ-2018 стадионе «Калининград» прошел первый тестовый матч. Местная «Балтика» в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) принимала самарские «Крылья Советов».
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