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Губернатор Калининградской области: «Мы рады, что сборная Англии сыграет в нашем городе. К приезду болельщиков готовы»
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Губернатор Калининградской области: «Мы рады, что сборная Англии сыграет в нашем городе. К приезду болельщиков готовы» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, как в городе готовятся к приезду английских фанатов, передает из Калининграда спецкор «СЭ» Михаил ГОНЧАРОВ.
— В Калининград приедут болельщики сборной Англии, которой предстоит провести здесь матч группового этапа. Мы помним события в Марселе и драки. Проблемы возникали из-за того, что везде была разрешена продажа алкоголя, в том числе на центральных площадях. Вы готовитесь к приезду английских фанатов особенно?
— Конечно. Готовимся. У нас постоянно идут совещания оперативного штаба совместно с коллегами из правоохранительных органов — ФСБ, МВД, Росгвардии. Вопросы продажи алкоголя регулируются в части территории фестиваля болельщиков и территории вокруг стадиона правилами ФИФА, мы над ними не сильно властвуем. Что же касается наших правоохранителей, мы будем создавать определенное психологическое настроение — с точки зрения того, что нужно вести себя хорошо. И сопроводим их визуально от самой границы области до территории стадиона. А потом они уже будут оставаться на другие дни, когда не будет проводиться матчей сборной Англии. С точки зрения безопасности все обеспечено, усиление достаточно серьезное. Но еще раз скажу: мы очень рады жеребьевке. Рады, что Англия играет в Калининграде.
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