Губернатор Калининградской области: «Мы рады, что сборная Англии сыграет в нашем городе. К приезду болельщиков готовы»

— В Калининград приедут болельщики сборной Англии, которой предстоит провести здесь матч группового этапа. Мы помним события в Марселе и драки. Проблемы возникали из-за того, что везде была разрешена продажа алкоголя, в том числе на центральных площадях. Вы готовитесь к приезду английских фанатов особенно?