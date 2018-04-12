Минкульт Калининградской области: «Времени на дурное времяпрепровождение у английских болельщиков не будет»

Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак подчеркнул, что в регионе не боятся агрессивного поведения английских болельщиков на чемпионате мира-2018. Сборная Англии 28 июня проведет в Калининграде матч группового турнира ЧМ-2018 против Бельгии.

— Английские болельщики у меня не вызывают никакого беспокойства, это очень прогнозируемая аудитория. Они будут заинтересованы в нескольких вещах — в достаточно специфической гастрономии, а после матча они, скорее всего, сразу уедут, — цитирует ТАСС Ермака. — Так они делали во время Евро-2016 в Польше и Украине. Наши правоохранительные органы готовы практически к любым вариантам поведения.

Думаю, все будет нормально и они воспользуются нашим гостеприимством. Для них мы приготовим много интересного — например, на территории острова Канта под открытым небом будут демонстрироваться короткометражные фильмы нашего знаменитого фестиваля. Также запланированы и другие активности, поэтому, я думаю, что времени на дурное времяпрепровождение у английских болельщиков не будет.