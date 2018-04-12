Алиханов: тестовый матч на стадионе ЧМ-2018 в Калининграде прошел достойно

КАЛИНИНГРАД, 12 апреля. / ТАСС /. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поблагодарил жителей за понимание в связи с временными неудобствами в ходе первого теста калининградского стадиона ЧМ-2018, прошедшего в среду, и отметил, что в целом первый матч на арене прошел достойно. Об этом сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"Благодарю калининградцев за доброжелательное отношение, что с пониманием отнеслись к временным неудобствам и поддержали родную команду. Футболисты показали болельщикам красивую игру", — привела пресс-служба слова главы региона.

В среду, 11 апреля, первый матч на стадионе «Калининград» провели местный футбольный клуб «Балтика» и «Крылья Советов» из Самары. Хозяева поля одержали победу со счетом 1:0.

В ходе матча организаторы проверили работу транспортной схемы, систем безопасности, вопросы взаимодействия и обеспечения поддержки зрителей волонтерами.

"Первый матч показал слаженную работу всех служб. Мероприятие прошло достойно", — сказал Алиханов, особо отметив работу волонтеров, которые помогали зрителям и создавали атмосферу футбольного праздника. «Проведение тестовых матчей позволит нам эффективно подготовиться к мировому футбольному первенству. Мы проверяем функциональную готовность инфраструктуры, получаем необходимый опыт операционной деятельности на новой арене. В приоритете — обеспечение безопасности и комфортных условий для болельщиков», — пояснил глава территории.

Первый матч на калининградском стадионе собрал 15 тыс. зрителей, следующие игры пройдут 21 апреля и 12 мая с наращиванием заполняемости трибун. На официальный матч открытия стадиона между «Балтикой» и «Тюменью» 12 мая, как планируется, на стадион смогут прийти 35 тыс. болельщиков.

О чемпионате

Матчи домашнего чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня).

Стадион «Калининград» представляет собой пятиэтажное здание (включая технический этаж) с тремя ярусами трибун и шестью выходами. Длина футбольного поля — 108 метров, ширина — 65 метров, с каждой стороны поля расположены восьмиметровые технические зоны для размещения команд, разминки, размещения прессы и обслуживающего персонала.

Место под строительство было выбрано не сразу, высказывалось мнение, что территория острова, где построена арена, не подходит из-за возможности подтопления. Разрешение на ввод в эксплуатацию арена получила 23 марта 2018 года.