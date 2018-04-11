Ещё
Губернатор Калининградской области: «Сам стадион уже давным-давно готов»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Губернатор Калининградской области: «Сам стадион уже давным-давно готов» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов высоко оценил готовность построенной в городе арены ЧМ-2018, где сегодня в рамках 32-го тура ФНЛ состоится тестовый матч между местной «Балтикой» и самарскими «Крыльями Советов». По его словам, работать предстоит уже только над окружающей территорией, которую нужно засеять травой, передает из Калининграда спецкор «СЭ» Михаил ГОНЧАРОВ.
— Прошу строго не судить, все-таки тестовый матч на то и тестовый, — сказал Алиханов. — Но мы старались. Кое-какие лестницы не до конца дочищены, но это уже намного лучше, чем неделю назад. Коллеги работали активно в эти дни. По некоторым аспектам мы не очень спокойны, есть над чем работать. В частности, по транспортной системе. Сейчас в городе есть определенное напряжение с точки зрения трафика. Будем смотреть, как себя покажет транспортная система. Может, к чемпионату мира что-то поправим.
— На сколько процентов оцените готовность?
— Что касается самого стадиона, его готовность уже давным-давно полная. В части работы волонтеров и подготовки службы правоохранителей все достаточно хорошо, нареканий нет. Если же рассуждать о готовность всех объектов чемпионата мира в области, имелось определенное напряжение по ряду объектов, они не все сданы. Но до конца месяца это должно произойти. Говорю о тренировочных площадках, базах команд и так далее.
На территории острова, где расположен стадион, есть определенные запасы грунта, площадь, которую нужно засеять травой. Времени остается не так много, но мы мобилизовали все силы и сделаем все возможное, чтобы внешний вид территории стал максимально опрятным и создавал впечатление обжитой территории. Хотя это, конечно, уникальное место.
Спорт-Экспресс: последние новости
Евгений Кузнецов: "Мы с Панариным не настолько близки, чтобы звонить друг другу перед сном" Директор "Казань-Арены": "Говорить о самоокупаемости стадиона в России неверно" Квинси Промес: "Лучший российский игрок - Алексей Миранчук"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»33
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании191
Липницкая опубликовала откровенное фото
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию13
Футбольные стадионы в России окупятся через 500 лет3
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение