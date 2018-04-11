Губернатор Калининградской области: «Сам стадион уже давным-давно готов»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов высоко оценил готовность построенной в городе арены ЧМ-2018, где сегодня в рамках 32-го тура ФНЛ состоится тестовый матч между местной «Балтикой» и самарскими «Крыльями Советов». По его словам, работать предстоит уже только над окружающей территорией, которую нужно засеять травой, передает из Калининграда спецкор «СЭ» Михаил ГОНЧАРОВ

— Прошу строго не судить, все-таки тестовый матч на то и тестовый, — сказал Алиханов. — Но мы старались. Кое-какие лестницы не до конца дочищены, но это уже намного лучше, чем неделю назад. Коллеги работали активно в эти дни. По некоторым аспектам мы не очень спокойны, есть над чем работать. В частности, по транспортной системе. Сейчас в городе есть определенное напряжение с точки зрения трафика. Будем смотреть, как себя покажет транспортная система. Может, к чемпионату мира что-то поправим.

— На сколько процентов оцените готовность?

— Что касается самого стадиона, его готовность уже давным-давно полная. В части работы волонтеров и подготовки службы правоохранителей все достаточно хорошо, нареканий нет. Если же рассуждать о готовность всех объектов чемпионата мира в области, имелось определенное напряжение по ряду объектов, они не все сданы. Но до конца месяца это должно произойти. Говорю о тренировочных площадках, базах команд и так далее.

На территории острова, где расположен стадион, есть определенные запасы грунта, площадь, которую нужно засеять травой. Времени остается не так много, но мы мобилизовали все силы и сделаем все возможное, чтобы внешний вид территории стал максимально опрятным и создавал впечатление обжитой территории. Хотя это, конечно, уникальное место.