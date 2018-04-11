Стали известны составы «Баварии» и «Севильи» на матч 1/4 финала Лиги чемпионов. С первых минут на поле появится форвард мюнхенцев Арьен Роббен.
"Бавария": Ульрих, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Рафинья — Хави Мартинес, Хамес Родригес — Роббен, Мюллер, Рибери — Левандовски.
Запасные — Штарке, Вагнер, Зюле, Алькантара, Бернат, Руди, Толиссо.
"Севилья": Сория — Хесус Навас, Меркадо, Ленгле, Эскюдеро — Банега, Н'Зонзи — Корреа, Франко Васкес, Сарабья — Бен Йеддер.
Запасные — Рико, Каррисо, Писарро, Мюриэль, Нолито, Арана, Сандро Рамирес.
Первая игра завершилась победой мюнхенцев — 2:1. Ответный матч стартует в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.