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Историческая реконструкция событий ВОВ пройдет в Ступине 30 апреля
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Историческая реконструкция событий ВОВ пройдет в Ступине 30 апреля 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Военно-историческая реконструкция событий Великой Отечественной войны состоится в Ступине 30 апреля в рамках партпроекта «Единой России» «Историческая память», говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
«Тридцатого апреля близ Белопесоцкого Свято-Троицкого монастыря пройдет традиционная военно-историческая реконструкция событий Великой Отечественной войны. В мероприятии примут участие более 500 участников клубов военно-исторической реконструкции из разных регионов России, будут задействованы военно-историческая техника и самолеты», — говорится в сообщении.
В программе мероприятия запланированы концертная программа, работа бесплатных тематических площадок и полевой кухни, реконструкция боя.
Организаторы мероприятия: общественная организация «ВИМК „ПОБЕДА“ при поддержке администрации городского округа Ступино, благотворительного объединения „КРУГ ДОБРА“ и местного отделения партии „Единая Россия“.
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