Историческая реконструкция событий ВОВ пройдет в Ступине 30 апреля

Военно-историческая реконструкция событий Великой Отечественной войны состоится в Ступине 30 апреля в рамках партпроекта «Единой России» «Историческая память», говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Тридцатого апреля близ Белопесоцкого Свято-Троицкого монастыря пройдет традиционная военно-историческая реконструкция событий Великой Отечественной войны. В мероприятии примут участие более 500 участников клубов военно-исторической реконструкции из разных регионов России, будут задействованы военно-историческая техника и самолеты», — говорится в сообщении.

В программе мероприятия запланированы концертная программа, работа бесплатных тематических площадок и полевой кухни, реконструкция боя.

Организаторы мероприятия: общественная организация «ВИМК „ПОБЕДА“ при поддержке администрации городского округа Ступино, благотворительного объединения „КРУГ ДОБРА“ и местного отделения партии „Единая Россия“.