Губернатор: «В случае выхода в РФПЛ Калининградская область не потянет бюджет „Балтики“, потребуется частное финансирование»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в случае выхода «Балтики» в премьер-лигу область не сможет в одиночку потянуть финансирование клуба, передает спецкор «СЭ» Михаил ГОНЧАРОВ

— После ЧМ-2018 на новом стадионе будет играть «Балтика». Но неизвестно, в премьер-лиге или нет. Планируются ли в связи с этим какие-то расходы из местного бюджета на содержание стадиона? Не получится так, что большие суммы условно будут вместо больниц уходить на арену?

— Я бы не противопоставлял футбол с больницами. Понятно, что это определенный журналистский прием в вопросе. Футбол и футбольная команда, особенно уровня премьер-лиги, рождает инфраструктуру вокруг и позволяет нам зарабатывать, формировать бюджет, на который мы будем строить и больницы, и поликлиники, и все остальное.

Что же касается «Балтики», я только что был в раздевалке, разговаривал с командой и тренерским составом. Поздравил их с появлением такого замечательного домашнего стадиона и сказал, что они должны войти в историю как команда, которую еще в прошлом сезоне мы спасали в ручном режиме, меняли ее руководство, а теперь она может выйти в РФПЛ. Что касается финансирования, то, конечно, команду уровня РФПЛ не потянуть на одном бюджете Калининградской области. В премьер-лиге потребуется привлечение частных спонсоров. Однако в РФПЛ грех не играть на таком стадионе. Вместимость после ЧМ-2018 у арены останется такой же — 35 тысяч зрителей.