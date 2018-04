Золото вместо бронзы: Артём Маркелов выиграл спринт в Бахрейне

Артём Маркелов одержал победу в Бахрейне в спринтерской гонке. Пилот по развитию Renault , таким образом, сменил бронзу на золото.

Артём Маркелов отпраздновал победу в спринтерской гонке FIA Formula 2 Championship на Сахире, Бахрейн. Пилот Russian Time блестяще распорядился ресурсом своих шин, опередив на финише Максимилиана Гюнтера из BWT Arden и Сержиу Сетте Камару из Carlin.

В условиях затухания большинство команд тяготело к тому, чтобы снова открыть средние сложные шины — Роберто Мерхи, раскручивая тренд с набором мягких материалов. Начав вместе с Гюнтером в первом ряду, Шон Гелал застопорился на круге формирования, оставив открытую часть трека для автомобилей, за которыми можно было воспользоваться. Как только гонка началась, Сантино Ферруччи и оба пилота ART Grand Prix Джек Айткен и Джордж Рассел также застопорились, давая Найку де Фрису возможность прыгнуть Гюнтера в первый угол и в лидеры.

Маркелов вообще отлично стартовал, сразу же выйдя на 3-е место при уходе в бой 6-м. Первую половину гонки пелотон вёл за собой Ник Де Врис, но затем последовал на пит-лейн, где обулся в мягкую резину. Видимо, хотел за счёт этого хитрого тактического хода обыграть всех на оставшейся части дистанции. Не вышло.

Наш Артём держал Гюнтера на расстоянии вытянутой руки, но и до реальных атак дело не доходило. Гюнтеру же приходилось, по большому счёту, думать не о споре за победу, а за сохранение второго места, ибо его вовсю накатывали Сетте Камара и Норрис. Кстати, про Ника де Вриса — он оказался лишь на пятом месте.

Норрис возглавляет турнирную таблицу после первого раунда, взяв 39 очков за выходные. Маркелов следует за ним. Сетте Камара — третий. Ситуация может перемениться после второго этапа в Баку, Азербайджан. Он который состоится 27-29 апреля.

Артём Маркелов: «Сегодня было на самом деле сложнее, чем вчера, потому что сегодня мне пришлось выживать в плане шин. Начало было намного лучше, чем вчера (смеётся), поэтому гонка полностью отличалась от вчерашней».