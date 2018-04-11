Симоне Индзаги: Было бы великолепно сыграть с «Ромой» за Суперкубок УЕФА

Напомним, «Рома» после победы над «Барселоной» (3:0) пробилась в полуфинал Лиги чемпионов. «Лацио» же проведет ответный матч 1/4 финала против «Зальцбурга».

«Думаю, что такой матч (за Суперкубок УЕФА ) был бы великолепным для города. «Рома» сейчас на шаг впереди нас. Они уже обеспечили себе место в полуфинале, а нам еще нужно сделать это. Мы в 90 минутах от полуфинала и сделаем все, чтобы достичь его.

Мои комплименты «Роме», которая отлично сыграла и показала, что нужно верить, пока не истекут 180 минут противостояния. Надеюсь, «Ювентус» тоже сможет изменить ход противостояния и пройти «Реал» , — цитирует Индзаги Football Italia.

Матч «Зальцбург» — «Лацио» состоится 12 апреля и начнется в 22:05 по Москве. В первом матче римляне победили со счетом 4:2.