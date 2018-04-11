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Симоне Индзаги: Было бы великолепно сыграть с «Ромой» за Суперкубок УЕФА
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Симоне Индзаги: Было бы великолепно сыграть с «Ромой» за Суперкубок УЕФА 

Советский спорт 1 час назад
Напомним, «Рома» после победы над «Барселоной» (3:0) пробилась в полуфинал Лиги чемпионов. «Лацио» же проведет ответный матч 1/4 финала против «Зальцбурга».
«Думаю, что такой матч (за Суперкубок УЕФА) был бы великолепным для города. «Рома» сейчас на шаг впереди нас. Они уже обеспечили себе место в полуфинале, а нам еще нужно сделать это. Мы в 90 минутах от полуфинала и сделаем все, чтобы достичь его.
Мои комплименты «Роме», которая отлично сыграла и показала, что нужно верить, пока не истекут 180 минут противостояния. Надеюсь, «Ювентус» тоже сможет изменить ход противостояния и пройти «Реал», — цитирует Индзаги Football Italia.
Матч «Зальцбург» — «Лацио» состоится 12 апреля и начнется в 22:05 по Москве. В первом матче римляне победили со счетом 4:2.
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