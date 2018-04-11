Очередная надежда на чудо: «Спортинг» постарается забить 3 мяча «Атлетико»

«Спортинг» — «Атлетико»

Стадион: «Жозе Алваладе» (Лиссабон, Португалия)

Лиссабонский «Спортинг» в рамках ответного поединка 1/4 финал Лиги Европы примет на домашней арене мадридский «Атлетико». Букмекеры изначально не жаловали португальскую команду, а после гостевого поражения со счетом 0:2 и вовсе не оставляют ей шансов на выход полуфинал. Однако во вторник итальянская «Рома» доказала всей Европе, что нет ничего невозможного, так что подопечным Жезуша нужно, как минимум, попытаться сотворить камбэк. Тем более, соперник у них послабее, да и счет первого матча вполне отыгрываемый.

В поединке на «Ванда Метрополитано» «Спортинг» выглядел вполне достойно, упустив несколько вернейших моментов для взятия ворот Облака. «Атлетико» давал играть португальцам, пытаясь, в первую очередь, сохранить победный счет. Все могло быть гораздо лучше для лиссабонского клуба, если бы на 93-й минуте Монтеро не промазал с 5-ти метров практически по пустым воротам, ведь счет 1:2 был бы гораздо предпочтительнее для португальцев. Но, в итоге, «Спортингу» необходимо побеждать «индейцев» с разницей не менее чем в 3 мяча.

После еврокубковых баталий подопечные Жезуша провели один поединок в чемпионате Португалии, в котором они обыграли «Пасуш Де Феррейра» — 2:0. Лиссабонцы сохраняют третью строчку турнирной таблицы Суперлиги, не теряя надежд догнать «Бенфику» с «Порту» и побороться за чемпионство. Есть определенные проблемы с составом у «Спортинга»: встречу с мадридцами пропустят травмированный Поденсе, а также дисквалифицированные Дост и Коэнтрау.

"Атлетико" на минувших выходных сражался с "Реалом" в мадридском дерби: встреча завершилась результативной ничьей (1:1), которая определенно на руку «матрасникам». Подопечные Симеоне располагаются на втором месте турнирной таблицы Примеры, опережая «Валенсию» с «Реалом» на 3 и 4 очка соответственно. Встречу со «Спортингом» точно пропустит Филипе Луис, также под вопросом выход на поле Врсалько и Хименеса.

Интересные факты противостояния «Спортинга» и «Атлетико»:

"Атлетико" выиграл 6 последних матчей Лиги Европы.

"Спортинг" проиграл 3 из 4 предыдущих поединков во всех турнирах.

"Матрасники" забивали, как минимум, 2 гола в 3 последних матчах Лиги Европы.

Ориентировочные составы на игру:

Спортинг: Руй Патрисиу, Пиччини, Коатес, Матье, Сезар, Батталья, Вендел, Фернандеш, Руис, Желсон Мартинш, Монтеро.

Атлетико: Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Люка Эрнандес, Габи, Сауль, Коке, Корреа, Гризманн, Диего Коста.

Прогноз на матч «Спортинг» — «Атлетико»:

Букмекеры отдают предпочтение «матрасникам» и в ответном поединке — все-таки именно подопечные Симеоне считаются главными фаворитами Лиги Европы. Вряд ли со стороны «Атлетико» последует недооценка соперника, мадридцы не станут рисковать без необходимости и сыграют строго по счету.

На победу «Спортинга» букмекеры предлагают коэффициент 4,74, на ничью — 3,50, на победу «Атлетико» — 1,94.

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