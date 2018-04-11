Венгер: «Не думаю, что политические отношения между Россией и Британией как-то могут сказаться на игре»

Непростые политические отношения между Россией и Великобританией не скажутся на матче Лиги Европы между московским ЦСКА и лондонским «Арсеналом». Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер английского клуба Арсен Венгер

"Не думаю, что политические отношения между Россией и Британией как-то могут сказаться на игре. Ни на игру, ни на нашу безопасность в Москве это все никак не влияет, — сказал Венгер. — И проблем с болельщиками не должно возникнуть. В Лондоне на первой игре было много русских, почему что-то должно произойти здесь?"

"Я не могу сказать ничего плохого о предстоящем чемпионате мира — всегда важно выстраивать отношения. Возможно, теперь спорт будет играть еще более важную роль", — отметил Венгер.

В первой игре «Арсенал» обыграл ЦСКА в Лондоне со счетом 4:1. По словам Венгера, в четверг его команда будет играть на победу. «Лига Европы — важный для нас турнир. В чемпионате Англии у нас осталось очень мало шансов побороться за что-то серьезное, поэтому Лига Европы — это приоритет».

ЦСКА в четверг примет на своем поле «Арсенал» в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы.