Ещё
Венгер: «Не думаю, что политические отношения между Россией и Британией как-то могут сказаться на игре»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Венгер: «Не думаю, что политические отношения между Россией и Британией как-то могут сказаться на игре» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Непростые политические отношения между Россией и Великобританией не скажутся на матче Лиги Европы между московским ЦСКА и лондонским «Арсеналом». Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер английского клуба Арсен Венгер.
"Не думаю, что политические отношения между Россией и Британией как-то могут сказаться на игре. Ни на игру, ни на нашу безопасность в Москве это все никак не влияет, — сказал Венгер. — И проблем с болельщиками не должно возникнуть. В Лондоне на первой игре было много русских, почему что-то должно произойти здесь?"
"Я не могу сказать ничего плохого о предстоящем чемпионате мира — всегда важно выстраивать отношения. Возможно, теперь спорт будет играть еще более важную роль", — отметил Венгер.
В первой игре «Арсенал» обыграл ЦСКА в Лондоне со счетом 4:1. По словам Венгера, в четверг его команда будет играть на победу. «Лига Европы — важный для нас турнир. В чемпионате Англии у нас осталось очень мало шансов побороться за что-то серьезное, поэтому Лига Европы — это приоритет».
ЦСКА в четверг примет на своем поле «Арсенал» в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы.
Евро-футбол.Ру: последние новости
"Ротор-Волгоград" на последней минуте спасся в игре с "Авангардом" Сёмин: "Важные победы куются не только линией атаки, а всей командой" Губернатор Калиниградской области: "Балтику" в РФПЛ нам не потянуть"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»33
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании191
Липницкая опубликовала откровенное фото
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию13
Футбольные стадионы в России окупятся через 500 лет3
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение