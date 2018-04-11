Хоккейная дружина Лукашенко победила ветеранов ярославского «Локомотива»

Напряженной и по-спортивному драматичной выглядела со зрительских трибун хоккейная дуэль между командой президента Беларуси и ветеранами ярославского «Локомотива». Победу в товарищеском матче со счетом 9:7 (3:3, 3:2, 3:2) одержали хозяева малой ледовой площадки «Чижовка-Арена», передает БЕЛТА.

Матч в «Чижовка-Арене» получился результативным. Во взятии ворот ярославцев принял участие и Александр Лукашенко . В его активе по итогам игры две результативные передачи и заброшенная шайба. Глава государства отличился точным броском в начале третьего периода, отправив шайбу под перекладину ворот ярославцев. В составе гостей отличались такие известные игроки, как Евгений Сапожков , Сергей Лукичев, Антон Бут.

Лидерами встречи были признаны у ярославцев Сергей Лукичев и Валентин Лепихов, у хозяев площадки — Андрей Асташевич и Ярослав Чуприс . Призы хоккеистам вручил председатель Федерации хоккея Беларуси Семен Шапиро

Александр Лукашенко лично вручил каждому из игроков команды гостей памятные сувениры, а губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подарил президенту Беларуси хоккейный свитер «Локомотива».

Завершилась игра общим фотографированием, а многие болельщики стали обладателями подарков — мягких игрушек.