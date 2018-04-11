Хоккейная дружина Лукашенко победила ветеранов ярославского «Локомотива» 

Напряженной и по-спортивному драматичной выглядела со зрительских трибун хоккейная дуэль между командой президента Беларуси и ветеранами ярославского «Локомотива». Победу в товарищеском матче со счетом 9:7 (3:3, 3:2, 3:2) одержали хозяева малой ледовой площадки «Чижовка-Арена», передает БЕЛТА.
В составах обеих команд зрители увидели многих именитых игроков. Тепло приветствовали друг друга нападающий Владимир Цыплаков и защитник ярославцев Андрей Соболев. У россиян на поле выходили Илья Горохов, Константин Руденко, Антон Бут, Алексей Горшков и получивший прозвище от зарубежных соперников «русский танк» Андрей Коваленко. В игре принял участие и глава Ярославской области Дмитрий Миронов, который является давним поклонником хоккея.
Матч в «Чижовка-Арене» получился результативным. Во взятии ворот ярославцев принял участие и Александр Лукашенко. В его активе по итогам игры две результативные передачи и заброшенная шайба. Глава государства отличился точным броском в начале третьего периода, отправив шайбу под перекладину ворот ярославцев. В составе гостей отличались такие известные игроки, как Евгений Сапожков, Сергей Лукичев, Антон Бут.
Лидерами встречи были признаны у ярославцев Сергей Лукичев и Валентин Лепихов, у хозяев площадки — Андрей Асташевич и Ярослав Чуприс. Призы хоккеистам вручил председатель Федерации хоккея Беларуси Семен Шапиро.
Александр Лукашенко лично вручил каждому из игроков команды гостей памятные сувениры, а губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подарил президенту Беларуси хоккейный свитер «Локомотива».
Завершилась игра общим фотографированием, а многие болельщики стали обладателями подарков — мягких игрушек.
Команда ветеранов ярославского хоккейного клуба «Локомотив» принимает участие в различных международных турнирах и является победителем Мемориала Павола Демитры в 2012 году в Словакии, Carha World Cup-2016 в канадском Виндзоре. Для хоккейной команды президента Беларуси прошедший матч стал проверкой сил перед второй финальной игрой XI Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба с ледовой дружиной Минской области 14 апреля.