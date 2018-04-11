Губернатор Калиниградской области: «Балтику» в РФПЛ нам не потянуть"

Калининградская область не потянет бюджет футбольного клуба «Балтика» в случае его выхода в РФПЛ, клубу потребуются частные спонсоры. Об этом журналистам сообщил глава региона Антон Алиханов.

"Я только что был в раздевалке, разговаривал с командой, с тренерским составом, пожелал им войти в историю как команда, которая в прошлом сезоне боролась за выживание в ФНЛ, а уже на следующий год планирует выходить в РФПЛ. Что касается финансирования, то команду РФПЛ бюджетом области не потянуть, необходимо привлекать частных спонсоров. Грех с таким стадионом не играть в премьер-лиге", — сказал Алиханов.

В среду на стадионе «Калининград», построенном к чемпионату мира 2018 года, пройдет первый тестовый матч. Калининградская «Балтика» в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) примет самарские «Крылья Советов». Обе команды претендуют на выход в РФПЛ — «Крылья Советов» занимают третью строчку, «Балтика» — пятую.

Последний раз «Балтика» выступала в элитном дивизионе российского футбола в 1998 году.