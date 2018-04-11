Футболисты «Луча-Энергии» одержали победу в Санкт-Петербурге

Они победили «Зенит-2».

Владивостокский футбольный клуб «Луч-Энергия» победил санкт-петербургский «Зенит-2» в гостевом матче 32-ого тура первенства России среди команд Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Встреча двух коллективов, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, которые по ходу матча проигрывали со счетом 0:1. В составе победителей дубль оформил полузащитник Ишхан Гелоян (на 22-й и 86-й минутах), за «Зенит-2» забил Николай Прудников (на 4-й минуте). Полный протокол опубликован здесь.

Набрав в 32 матчах 35 очков, «Луч-Энергия» занимает 14-е место в турнирной таблице. Он на балл опережает «Олимпиец» и «Ротор-Волгоград» и на очко отстает от «Химок» и на три — от «Спартака-2».

15 апреля «Луч-Энергия» сыграет в гостях с воронежским «Факелом».

Комментарии главных тренеров после матча «Зенит-2» — «Луч-Энергия»

— К сожалению, проигрываем четвертый домашний матч. Старались, но проиграли в концовке очередную игру.

— Быстрый гол не повлиял на настрой команды?

— Не думаю, что наши ребята успокоились, потому что они не в каждом матче первыми забивают. Да, был хороший гол. Когда я сидел на скамейке, то подумал, что сейчас возьмем матч в свои руки, будем контролировать игру. На деле вышло не так. Возможно, наши футболисты оказались не готовы к тому, что забили первый гол в весенней части чемпионата на домашнем стадионе.

— Как вы думаете, в чем причина того, что уже не первую игру пропускаем гол в последние минуты?

— Последние минуты надо играть сконцентрировано. Не надо допускать совершенно детские ошибки, которые соперник нам не прощает.

— Какое сейчас настроение в команде после всех неудач? Ребята готовы биться дальше?

— Футболисты все готовы. Они все стараются, играют в меру своих возможностей и способностей. Мы рук не опускаем, будем работать. У нас задача развивать футболистов, сохраняя прописку в ФНЛ.

— Вы знаете, результат сегодня давил. Но царящая атмосфера на стадионе «Петровский», пусть даже и на пустом, всегда особенная. Когда здесь играешь, вырастают крылья. В нас с первой минуты вселилась уверенность и не покидала до финального свистка. После перелёта мы ещё не адаптировались, неважно себя чувствовали. Но мы всё равно держали нити игры в своих руках.

Первый гол в наши ворота был забит в результате нашей грубой ошибки в опорной зоне. Но тем не менее гол явился следствием индивидуального мастерства игроков «Зенита-2». Думаю, данный гол сослужил нам хорошую службу. Мы сразу мобилизовались, а вот на настрой «Зенита-2» это скорее всего произвело обратное влияние. Но это мои наблюдения.