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В ФНЛ новые судейские скандалы
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В ФНЛ новые судейские скандалы 

Спорт-Экспресс 56 минут назад
Две серьезные ошибки допустили сегодня арбитры в матчах 32-го тура первенства России: «Енисей» — «Олимпиец» (1:0) и «Зенит-2» — «Луч-Энергия» (1:2).
В игре в Красноярске арбитр Станислав Васильев на 89-й минуте назначил 11-метровый удар в ворота гостей, с которого победный гол забил сам «пострадавший» Кутьин. Судье показалось, что Полянин в своей штрафной нарушил правила в борьбе с Кутьиным, хотя на видеоповторе видно, что игрок «Енисея» упал по собственному желанию. Не исключено, что в той же атаке первый ассистент Сергей Ядров не зафиксировал у игрока «Енисея» офсайд.
А во встрече в Санкт-Петербурге арбитр Алексей Сухой на 42-й минуте не назначил пенальти в пользу «Луча», когда игрок «Зенита-2» в своей штрафной площади сыграл рукой. Момент очевидный, странно, что судья продолжил матч. (Александр БОБРОВ)
Енисей — Олимпиец
Зенит-2 — Луч-Энергия
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