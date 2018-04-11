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В Парковом неизвестные выбросили с балкона кошку с десятого этажа
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В Парковом неизвестные выбросили с балкона кошку с десятого этажа 

АиФ 51 минуту назад
Фото: АиФ
На Северо-Западе Челябинска в микрорайоне Парковый по адресу Краснопольский проспект 7а неизвестные выбросили с балкона последнего этажа кошку. Животное скончалось на месте падения от сильного удара о землю. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили пользователи соцсетей.
По рассказам очевидцев, рука неизвстного высунулась с балкона и сбросило вниз животное. По виду обычную домашнюю кошку. Долетев до земли оно скончалось мгновенно от сильного удара о землю. Дети, гуляющие в тот момент во дворе, плакали от увиденного. Вскоре неподалеку появилась могилка животного. Сопереживающие жители региона сделали самодельную оградку.
Инициативные жители Паркового, намерены привлечь живодеров к ответственности. Со слов очевидцев поступок носил больше преднамеренный, нежели случайный характер.
Напомним, на днях челябинцев потрясла новость про ненавистника собак, который убивал животных и сдавал их мясо на шаурму.
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