Гаджиев: «Не думаю, что Каряка ушёл из „Амкара“ из-за обиды»

Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал уход из пермского клуба тренера Андрея Каряки . 40-летний специалист, с 2015 года работавший в «Амкаре», сам попросил руководство «красно-черных» отпустить его.

— Я не удивлен решению Андрея попробовать работу главным тренером. Вадим Евсеев тоже уходил из «Амкара», чтобы возглавить «Текстильщик». Были намерения и у Каряки. Я просил Андрея остаться, но у него есть желание поработать самостоятельно. Может быть, сейчас появился конкретный вариант, но я точно не знаю, — отметил Гаджи Гаджиев.

— Может Каряка обиделся на клуб, так как видел себя вашим преемником?

— Не думаю. Андрей очень отходчивый, даже если обижается, то ненадолго — день-два и все. В команде бывают разные ситуации, но Андрей — позитивный человек, с хорошим юмором, контактный.

— Не видели конкуренции между Карякой и Вадимом Евсеевым, 15 марта официально ставшим главным тренером «красно-черных»?

— Противоречия есть между всеми, у каждого свое мнение. Другое дело, что мы все вопросы подготовки к игре обсуждали коллегиально. Не думаю, что между ними что-то было.

— Но сейчас впервые с сентября команда одержала две победы подряд. Что изменилось?

— Интересный вы человек. Ну что за вопросы вы задаете? Это же футбол! Могли выиграть у «Локомотива», а могли и не выиграть. Речь о том, что у «Амкара» есть главное — уровень подготовленности и группа игроков, которая дисциплинированно и хорошо играет. Особенно в обороне. Есть правильные решения главного тренера: кого поставить, кого заменить, как играть. В данном случае, речь о Евсееве. Произошли некоторые изменения в составе. В частности, спасибо ЦСКА, благодаря которому у «Амкара» появился форвард, соответствующий требованиям команд даже не второй, а первой восьмерки премьер-лиги.

— Вы об Аароне Оланаре.

— Да. Поэтому у меня даже сомнений не было, что мой уход как-то негативно скажется на «Амкаре». Был абсолютно убежден, что Евсеев справится с той задачей, которая стоит перед командой. Именно это он и демонстрирует.