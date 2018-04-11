Димитров: «Не везде сейчас можно встретить такое поле, как в Екатеринбурге»

Полузащитник «Урала» Николай Димитров в эфире программы «На футбольной волне» на " Авторадио " поделился мнением о новом стадионе, его жизни в Екатеринбурге и о переходе в «Рубин».

— «Урал» готовится к игре со "Спартаком" . Встреча состоится в это воскресенье, 15 апреля, на стадионе «Екатеринбург Арена». Это будет уже второй тестовый матч на обновлённом стадионе. Николай, скажи, какие у тебя ощущения от стадиона?

— О стадионе могу сказать только самые приятные эмоции, ощущения. На самом деле стадион получился очень хорошим. Инфраструктура, всё, что нужно для футболистов там есть. Поле находится в прекрасном состоянии, и не везде сейчас в России в этот период, в апреле месяце, можно встретить такое поле, как у нас. Мы будем наслаждаться игрой и постараемся доставить удовольствие нашим болельщикам.

— Николай, как вам город Екатеринбург? И что больше всего нравится здесь?

— Переехав в Екатеринбург, я практически ничего о нём не знал. Когда я начал здесь жить, я понял, что это город очень большой. Здесь есть всё для комфортной жизни. Всё, что может понадобиться человеку. Все условия для игры в футбол. И самое главное, что моей семье здесь очень нравится. Мои родственники, друзья, которые приезжали ко мне, говорят то же самое.

— Не планируете ли вы переходить в другой клуб? Есть слухи о переходе в "Рубин"

— На самом деле, уже из своего опыта я знаю, что если футболист счастлив в своём клубе, если клуб устраивает игра футболиста, как он относится к делу, то лучше никогда не переходить. Я думаю, что это на уровне слухов всё.