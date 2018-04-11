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Бышовец: «Россиянам будет сложно справиться с Салахом»
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Бышовец: «Россиянам будет сложно справиться с Салахом» 

Soccer News 43 минуты назад
Фото: Soccer News
Известный тренер, а впрошлом футболист Анатолий Бышовец высказался о предстоящей встрече сборной России с Египтом и ее лидером Мохамедом Салахом на Чемпионате Мира.
"Думаю, россиянам будет сложно справиться с Салахом. По ходу всего сезона он демонстрирует хорошее сочетание яркой индивидуальности и умения созидать, играть на партнеров. Салах непредсказуем, техничен, к тому же у него — хорошие физические данные, особенно, скорость.
Наша сборная уже не раз сталкивалась с проблемой нейтрализации игрока, влияющего на результат. Нужно лишить его возможности получать мяч, если и позволять ему это делать, то только в борьбе. От защитников требуется не только умение сыграть по форварду, но и создать численное превосходство в момент приема мяча Салахом, ограничить его в пространстве и времени принятий решений", — цитирует 71-летнего специалиста СЭ.
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