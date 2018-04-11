Медведев выступил с «последним словом» и назвал Владивосток

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступил с отчетом о результатах работы кабмина за последние шесть лет, в своей последней на посту премьер-министра речи он упомянул и Владивосток, сообщает PRIMPRESS.

По словам Медведева, эти шесть лет в России были периодом большой стройки.

«Эта стройка была по всей стране. Мы никогда раньше не возводили столько жилья, детских садов и школ. В городах ремонтируются дворы и парки. Практически заново отстроен олимпийский Сочи. Приводятся в порядок города, которые примут чемпионат мира по футболу. Преобразились Владивосток и остров Русский. Завершено строительство первой очереди космодрома Восточный», — сказал премьер.

Медведев заявил, что представленный им отчет станет последним для нынешнего состава правительства, поскольку 7 мая, после инаугурации президента, оно уйдет в отставку.

«Страна выбрала президента, 7 мая после вступления в должность, в соответствии с конституцией, правительство сложит свои полномочия, поэтому это последний отчет его нынешнего состава, поэтому я считаю важным вспомнить шесть лет работы, какими они были», — сказал он.