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Медведев выступил с «последним словом» и назвал Владивосток
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Медведев выступил с «последним словом» и назвал Владивосток 

Primpress 38 минут назад
Фото: Primpress
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступил с отчетом о результатах работы кабмина за последние шесть лет, в своей последней на посту премьер-министра речи он упомянул и Владивосток, сообщает PRIMPRESS.
По словам Медведева, эти шесть лет в России были периодом большой стройки.
«Эта стройка была по всей стране. Мы никогда раньше не возводили столько жилья, детских садов и школ. В городах ремонтируются дворы и парки. Практически заново отстроен олимпийский Сочи. Приводятся в порядок города, которые примут чемпионат мира по футболу. Преобразились Владивосток и остров Русский. Завершено строительство первой очереди космодрома Восточный», — сказал премьер.
Медведев заявил, что представленный им отчет станет последним для нынешнего состава правительства, поскольку 7 мая, после инаугурации президента, оно уйдет в отставку.
«Страна выбрала президента, 7 мая после вступления в должность, в соответствии с конституцией, правительство сложит свои полномочия, поэтому это последний отчет его нынешнего состава, поэтому я считаю важным вспомнить шесть лет работы, какими они были», — сказал он.
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