Как «стреляющий дуб» сдерживал наступление немцев

Годы Великой Отечественной войны навсегда вошли в историю, как время выдающегося героизма солдат Советской армии, защищавших свою родину от немецко-фашистских захватчиков. При этом некоторые случаи, проявления стойкости солдат Красной Армии, выглядят совершенно невероятными, но, тем не менее, они происходили на самом деле. Одним из таких эпизодов стала история «стреляющего дуба».

Огневая точка

Оборона Брестской крепости навсегда вошла в учебники истории. В то же самое время на территории Белоруссии существовало немало других мест, где бойцы Красной Армии проявляли чудеса героизма, сдерживая стремительное наступление врага. Одним из них стал подвиг потомственного казака, Григория Кожевникова, призванного в 1940 — м году в ряды Советской армии из Ставропольского края. Как и другие части Белорусского фронта, оказавшиеся на переднем рубеже обороны, рота Кожевникова отступала под ударами существенно превосходящих сил немцев. Незаметно ожесточенный бой приблизился к опушке леса, расположенного неподалеку от города Пружаны Брестской области. Командир роты принял решение во, чтобы то ни стало, остановить продвижение немцев до подхода подкрепления. Рота должна была окопаться на опушке леса и, используя естественный рельеф не дать немцам продвинуться вглубь него. Неожиданно взгляд командира роты упал на толстый дуб, растущий у кромки леса с огромным дуплом внутри внушительного ствола. Недолго думая он отдал приказ Кожевникову, выполнявшего роль пулеметчика, забраться в дупло дерева и вести оттуда огонь. Звучит невероятно, но дупло оказалось настолько вместительным, что солдат без труда расположился в нем, выставив наружу дуло пулемета.

Стреляющий дуб Едва Кожевников занял свою необычную боевую позицию, как немцы пошли в наступление. Их пехота и авиация в течение часа практически целиком уничтожили роту, в которой служил Кожевников. Тем не менее, продвинуться дальше опушки леса фашисты не могли. Пулемет из дупла дуба строчил, не переставая, благо запас патронов у Кожевникова был велик. Немцы несли ощутимые потери. Кроме солдат, убитыми оказалось несколько младших немецких офицеров. Не зная, что делать дальше фашисты залегли на землю, прячась за выступами оврагов и редкими деревьями. Огонь прекратился. Но едва немецкая пехота вновь поднималась в атаку, как пулемет начинал строчить вновь. Более трех часов подряд Кожевников в одиночку сдерживал наступление врага. За это время взбешенные немцы подтянули артиллерию, ударив по злополучному дубу. Только тогда Кожевников был убит. Его жертвой стало более 100 человек немецких солдат и офицеров. Как ни странно, но немцы, проявив уважение к красноармейцу, с воинскими почестями похоронили его неподалеку от необычной огневой точки.

Никто не забыт

Возможно, данный случай, остался бы одним из бесчисленных неизвестных подвигов советских солдат, если бы не местный лесник. Издали он внимательно наблюдал за боем и впоследствии рассказал о нем жителям близлежащего городка. После окончания войны четверть века следопыты одной из местных школ искали место могилы красноармейца. Лишь в 1975 году были обнаружены останки знаменитого дуба. Около него школьники нашли именной медальон с именем Кожевникова. Так безымянный подвиг обрел имя героя. Спустя несколько лет его именем была названа улица в станице Расшеватской, на которой Кожевников родился и вырос.