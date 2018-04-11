«Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, несмотря на проигрыш «Ювентусу»

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» на своём поле уступил «Ювентусу». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счётом 3:1 в пользу туринцев. На 2-й минуте Сами Хедира подбежал к краю штрафной мадридцев и сделал подачу на дальнюю штангу, где без опеки оказался Манджукич, точно пробивший в угол ворот. На 37-й минуте хорватский нападающий оформил дубль после навеса Штефана Лихтштайнера . Третий мяч забил Блез Матьюди, обыгравший голкипера «Реала» Кейлора Наваса

Напомним, первый матч в Турине завершился со счётом 3:0 в пользу «сливочных». Таким образом, «Реал» отправляется в полуфинал турнира, а «Ювентус» завершает своё выступление в еврокубках в нынешнем сезоне.