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«Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, несмотря на проигрыш «Ювентусу»
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«Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, несмотря на проигрыш «Ювентусу» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» на своём поле уступил «Ювентусу». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счётом 3:1 в пользу туринцев. На 2-й минуте Сами Хедира подбежал к краю штрафной мадридцев и сделал подачу на дальнюю штангу, где без опеки оказался Манджукич, точно пробивший в угол ворот. На 37-й минуте хорватский нападающий оформил дубль после навеса Штефана Лихтштайнера. Третий мяч забил Блез Матьюди, обыгравший голкипера «Реала» Кейлора Наваса.
На 93-й минуте красную карточку получил Джанлуиджи Буффон и покинул поле. Майкл Оливер назначил пенальти в ворота «Ювентуса», который успешно реализовал Криштиану Роналду.
Напомним, первый матч в Турине завершился со счётом 3:0 в пользу «сливочных». Таким образом, «Реал» отправляется в полуфинал турнира, а «Ювентус» завершает своё выступление в еврокубках в нынешнем сезоне.
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